Kitzingen (dpa/lby) - Ein betrunkenes Paar hat in der Nacht in Kitzingen zwei Geschwister angegriffen und ausgeraubt. Zuvor seien die Angreifer in der Innenstadt mit den Geschwistern in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Daraufhin hätten die 47-Jährige und ihr 44-jähriger Partner den Geschwistern – ebenfalls ein Mann und eine Frau - vor deren Wohnhaus aufgelauert. Zwischen den beiden Paaren habe es bereits eine Vorgeschichte gegeben, sagte ein Polizeisprecher.