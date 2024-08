Wachstumsschub beim Wassersport

Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Bayern ist die Zahl der SUPs etwa am Tegernsee und Starnberger See derzeit auf einem sehr hohen Niveau, "und dies sehr beständig", wie eine Sprecherin mitteilte. Zugleich falle auf, dass es in den vergangenen Jahren deutlich mehr Kite-Surfer gebe - vor allem am Ammersee und am Starnberger See.