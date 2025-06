In zahlreichen Kommunen Thüringens verschärft sich aktuell die Lage in der frühkindlichen Bildung. Explodierende Kosten und gleichzeitig rückläufige Kinderzahlen bringen Städte und Gemeinden in eine prekäre Situation. Die Frage nach der Zukunft kleiner Kindertagesstätten steht vielerorts im Raum – Schließungen sind keine Seltenheit mehr.