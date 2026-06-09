Die Stadtratssitzung Ende April in Zella-Mehlis sorgte wegen der erst kurz zuvor öffentlich gewordenen Pläne der Verwaltung, die Elternbeiträge für die Nutzung der Kindergärten zu erhöhen, zeitliche Anpassungen vorzunehmen und bisher nicht erhobene Gebühren einzuführen, für einen vereinten Auftritt der Elternschaft. Innerhalb weniger Stunden hat sie zuvor eine Petition auf den Weg gebracht, mit der sie Unterschriften gegen die geplanten Gebührenerhebungen und zusätzliche Entgelte sammelt. 703 Unterzeichner gaben bisher auf diesem Weg ihre Stimme, auch nachdem zur April-Sitzung formuliert wurde, vorerst von Beschlüssen abzusehen und in den kommenden Wochen eine Überarbeitung der neuen Satzung mit Einbezug der Elternvertreter vorzunehmen. Während der Sitzung machten Mütter und Väter ihr Unverständnis und ihren Unmut in Redebeiträgen deutlich.