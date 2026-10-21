Das vierte Kind geht in die Kita, die drei älteren Geschwister bereits zur Schule: Auch in diesem Fall müssen Eltern in Steinbach-Hallenberg ab dem 1. Januar 2027 für das jüngste Kind keinen Betreuungsbeitrag mehr zahlen. Voraussetzung ist, dass für alle vier Kinder ein Kindergeldanspruch besteht und sie im selben Familienhaushalt leben. Damit entfällt die bisherige Voraussetzung, dass vier Kinder gleichzeitig kommunale Kitas besuchen.