Trotz steigender Kosten und leicht rückläufiger Bedarfszahlen haben sich die Mitglieder des Gemeinderats Frankenblick in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig für den Zuschuss zu den vier Kindereinrichtungen in der Kommune ausgesprochen. Bürgermeisterin Ute Müller-Gothe betonte, dass der Kostenaufwuchs vor allem durch höhere Standards, die seitens des Landes gesetzt würden, entstanden sei. „Dies ist sicherlich auch gut gemeint“, denn mehr Erzieherinnen seien auch in Frankenblick gewünscht.