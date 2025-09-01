Kitas: 647.000 Kinder starten in neues Kindergartenjahr

"Eine hochwertige frühkindliche Bildung unterstützt Kinder dabei, sich zu selbstbewussten, kritischen und kreativen Persönlichkeiten zu entwickeln, die in einer komplexen Welt teilhaben, sich einbringen und ein selbstbestimmtes Leben führen können. Sie bildet Herz und Charakter", sagte Sozialministerin Ulrika Scharf (CSU). Kindertagesbetreuung habe deshalb in Bayern höchste Priorität. Eine verlässliche Betreuung sei ein entscheidender Standortfaktor. "Sie ermöglicht Eltern ein erfülltes Arbeitsleben und wirkt auch dem Fachkräftemangel entgegen", sagte Scharf. "Kinderbetreuung ist die familien-, sozial-, wirtschafts- und integrationspolitische Aufgabe unserer Zeit."