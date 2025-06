In der Sitzung des Ilmenauer Sozial- und Gleichstellungsausschusses in der vergangenen Woche zeichnete es sich bereits ab, am Dienstag bestätigte es Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) auf Nachfrage unserer Redaktion: In Ilmenau wird über die Schließung mindestens einer kommunalen Kindertagesstätte diskutiert werden müssen. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema zusammengestellt: