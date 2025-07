Was im vergangenen Jahr angefangen wurde, wird in diesem Jahr beendet: die Sanierungsarbeiten in der Kita Spatzennest in Oberhof. In der Einrichtung des DRK Meiningen wird nun im zweiten Gebäudeteil der Fußboden erneuert und auch die Wände bekommen einen neuen Anstrich. Dafür wird die Kita ab dem 21. Juli bis zum 8. August geschlossen. In der Zeit der Arbeiten wird lediglich eine Notbetreuung angeboten, im bereits sanierten Teil des Spatzennests.