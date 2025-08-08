Mitten in die Sanierung der Kita Spatzennest platzte im wahrsten Sinne des Wortes eine Havarie. „Wir haben seit einigen Tagen einen Wasserschaden in der Einrichtung. Über das Wochenende ist ein Wasserrohr geplatzt und am Montagmorgen haben es die Kollegen dann entdeckt“, berichtet Nicole Höpfner, Leiterin der DRK-Kita. Zum Glück sei das Ganze während der Schließzeit passiert, in der die betroffenen Räume für die Sanierung ohnehin ausgeräumt waren, meint sie. So sei zumindest kein Schaden an Möbeln, Einrichtung und Spielzeug entstanden. Allerdings sei abzuwarten, inwieweit der Fußboden und die Wände in Mitleidenschaft gezogen wurden. „Unter dem Fußbodenbelag, der gerade erst abgeschliffen und frisch versiegelt worden war, ist ein Holzboden. Da muss jetzt ein Gutachter schauen, wie hoch der Schaden ausfällt“, sagt Nicole Höpfner und hofft, dass dies bald geschieht.