Auch mehr als zwei Wochen nach der Havarie in der Kita Spatzennest in Oberhof bleibt ein Gebäudetrakt gesperrt und kann nicht genutzt werden. Wie die Leiterin der Einrichtung, Nicole Höpfner, auf Nachfrage mitteilt, seien derzeit die Bausanierer vor Ort und überprüften, welche Schäden die Havarie verursacht hat. In dem Kindergarten des DRK Meiningen war Ende Juli über das Wochenende eine Wasserleitung geplatzt und hatte den gerade in der Sanierung befindlichen Gebäudeteil unter Wasser gesetzt.