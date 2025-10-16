Nur zu gerne würde Kita-Leiterin Nicole Höpfner verkünden, wann die Vorschüler wieder in ihre Räume im Oberhofer Spatzennest zurückkehren. Aber sie kann es nicht. Nachdem Ende Juli ein Wasserrohrbruch übers Wochenende den gerade in der Sanierung befindlichen Teil der Einrichtung geflutet hatte, ist das ganze Ausmaß der Schäden immer noch nicht bekannt. Das Gleiche gilt für den Zeitraum, in dem die Havarieschäden behoben werden sollen.