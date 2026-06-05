Feierstimmung in der Kita Spatzennest Oberhof. Zum Sommerfest am Donnerstag wurde gesungen und getanzt, gespielt und gelacht, und alle Gäste hatten ihren Spaß. Doch dieses Mal ging es bei dem Fest nicht nur um ein fröhliches Beisammensein von Kindern, Eltern und Erziehern, es gab noch einen weiteren Grund zum Feiern. Denn vor wenigen Tagen konnten die 27 Kinder, die nach der Havarie im vergangenen August in die Grundschule ausweichen mussten, wieder ihre Räume beziehen.