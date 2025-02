Für die Eltern von Oberhofer Kindergartenkindern wird es demnächst teurer. Wie der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstag beschlossen hat, steigen die Beiträge für den Besuch der Kita Spatzennest ab März deutlich an. Für einen Ganztagsplatz werden dann 220 Euro monatlich fällig, das sind 60 beziehungsweise 80 Euro mehr im Monat als bisher. Grund für die Anhebung sind vor allem die deutlich gestiegenen Personalkosten seit der letzten Erhöhung im Jahr 2019.