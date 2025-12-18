Wer glaubt, Lesen sei langweilig, der hat sich getäuscht. Schülerinnen und Schüler der Regelschule „Heinrich Hertz“ Ilmenau sorgten beim AWO-Kindergarten „Sonnenschein“ für einen außergewöhnlichen Vorlesetag. Dabei wurde das Buch „Die Raupe spinnt “ nicht nur auf deutsch und ukrainisch einfach so vorgelesen, sondern die Kinder konnten die Geschichte auch interaktiv miterleben und so hautnah erfahren, wie Bücher lebendig werden.