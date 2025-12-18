Wer glaubt, Lesen sei langweilig, der hat sich getäuscht. Schülerinnen und Schüler der Regelschule „Heinrich Hertz“ Ilmenau sorgten beim AWO-Kindergarten „Sonnenschein“ für einen außergewöhnlichen Vorlesetag. Dabei wurde das Buch „Die Raupe spinnt “ nicht nur auf deutsch und ukrainisch einfach so vorgelesen, sondern die Kinder konnten die Geschichte auch interaktiv miterleben und so hautnah erfahren, wie Bücher lebendig werden.
Kita „Sonnenschein“ Ilmenau Ein ganz besonderer Vorlesetag
Redaktion 18.12.2025 - 08:00 Uhr