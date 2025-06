Der Start in die große Jahrfeier steht Bad Salzungen an diesem Wochenende bevor – und im Kindergarten „Solestrolche“ haben die kleinen und großen Gäste und Protagonisten zu ihrem Sommerfest vergangene Woche schon einen ganz besonderen Blick auf die Kur- und Kreisstadt geworfen. Mit viel Engagement gestaltet, konnten sich die Eltern und Familien auf eine Reise nach Bad Salzungen begeben. Die „Solestrolche“ und ihre fleißigen Erzieherinnen und Betreuerinnen haben die Stadt in ihrer Einrichtung nachgebaut: In jedem Gruppenraum gab es unterschiedliche Themen – von der Bibliothek und dem Stadion über den Burgsee und das Gradierwek bis hin zum Kino und Zirkus, der ja auch immer mal hier gastiert, war vieles in Klein zu bestaunen, was Bad Salzungen zu bieten hat. Und dass sich die Jüngsten hier wohl und zuhause fühlen, wurde schon eingangs deutlich, als sie zur Begrüßung der Gäste frei und stimmstark ihr Bad-Salzungen-Lied vortrugen. Rundherum gab es an diesem trotz trüber Wolken sehr gelungenen Nachmittag Spiel und Spaß (unter anderem an der Riesendartscheibe und mit dem Fröbelmobil), Anschauungsunterricht von der Feuerwehr und ein buntes Leckereien-Buffet mit Süßem und Herzhaftem aus vielen Regionen. Dazu hatten besonders die Eltern beigetragen. Fotos: Kindergarten