Verschlossen sind die Türen der elf städtischen Kitas in jeweils zwei Sommerwochen nur für die kleinen Besucher und das pädagogische Personal. Während der obligatorischen Schließzeiten haben in den Räumlichkeiten und auf den Außengeländen städtische Handwerker sowie beauftragte Firmen alle Hände voll zu tun. Rund 100.000 Euro fließen 2026 allein während der Schließzeiten in die Kitas der Stadt Ilmenau und deren Ortsteile.