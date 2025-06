Kein Einkaufsladen mehr und keine Grundschule, kein Gemeindebüro und keine Gaststätte: Mit diesen Lücken müssen viele Dutzend Dörfer unserer Region leben. Der Kindergarten ist inzwischen oft die letzte kommunale Institution, auf die man stolz sein kann, in der sich professionelle Kräfte um die Leute und das alltägliche Wohl des Ortes kümmern. Auch deshalb fällt es vielerorts so schwer, sich zuzugestehen: Solch eine Dichte an modernen Kindergärten, wie sie auf dem Fundament aus DDR-Zeiten aufgebaut wurde, können wir uns nicht mehr leisten – weil wir zu wenig Nachwuchs und zu wenig Zuzug haben, und das auf lange absehbare Zeit.