Wasungen betreibt in der Stadt als auch in den fünf Ortsteilen Wahns, Metzels, Oepfershausen, Hümpfershausen und Unterkatz jeweils einen Kindergarten. Die Einrichtungen in Metzels, Wahns und Oepfershausen sind in Trägerschaft der Kommune, die anderen beim DRK-Kreisverband. Die Belegungszahlen sind sehr unterschiedlich. In der Kita Wahns sind sie derart rückläufig, dass der alte Stadtrat noch vor der Kommunalwahl im Mai den Beschluss fasste, die Villa Sonnenschein in Wahns zum Jahresende 2024 zu schließen. Auch der neue Stadtrat steht hinter dieser Entscheidung, die aufgrund stark gesunkener Kinderzahlen gefällt worden ist. Wahns hat nach Aussage von Bürgermeister Thomas Kästner der unrentabelsten Kindergarten im Einzugsgebiet.