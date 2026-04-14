Gerüchte über die bevorstehende Schließung von Kindergärten weist Römhilds Bürgermeister Heiko Bartholomäus entschieden zurück. In Römhild stehe derzeit keine der fünf Einrichtungen vor dem Aus. Die Debatte kam in der jüngsten Stadtratssitzung auf. Der ehrenamtliche Beigeordnete Bernd Wachenschwanz berichtete von Nachfragen aus Gleichamberg. In seiner Bürgersprechstunde habe ein Bürger nach einer möglichen Kindergartenschließung gefragt. Eine Antwort habe ihm gefehlt, das Thema gehöre auf die Tagesordnung.