Zu ihrem Sommerfest haben sich die Kinder des Kindergartens „Zwergenland“ in Gräfenroda gemeinsam mit ihren Eltern, dem Erzieherteam und den vielen Gäs-ten in diesem Jahr auf eine historische Reise durchs Mittelalter begeben. Und es scheint eine Tradition zu sein, dass bei den jährlichen Kinderfesten der Einrichtung auch meistens die Sonne vom sommerblauen Himmel scheint. So auch in diesem Jahr. Und so konnte sich am vergangenen Samstagnachmittag der weitläufige Landschaftsgarten in eine bunte, mit Versorgungsbuden bestückte Feieroase verwandeln.