Die Sonne meint es gut an diesem herbstlichen Nachmittag. Im Garten des Kinderlandes kunterbunt am Grenzweg ist alles für einen ganz besonderen Nachmittag vorbereitet. Die Tische sind liebevoll eingedeckt und mit Blumen geschmückt, ein festlich angerichtetes Buffet wartet darauf, gestürmt zu werden, der Grill ist angeheizt. Doch statt Bratwürsten, Kuchen, Gummibärchen und Limonade warten Kürbissuppe, Kräuterquark, verschiedene Aufstriche und geröstetes Brot darauf, verkostet zu werden. Selbstverständlich alles selbst zubereitet.