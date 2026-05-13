Der Außenbereich des neuen Kindergartens zum Schlosspark hin wirkt, als warte er nur noch auf seine neuen kleinen Nutzer. Doch aufgestellte Geräte und Spielangebote täuschen ein wenig darüber hinweg, dass noch einiges im und rund um den Neubaus in Gehrens Stadtmitte zu tun ist. Fest steht jedoch: Die Bauarbeiten an der Kindertagesstätte in Gehren kommen planmäßig voran, am Umzugstermin im August wird nicht gerüttelt.