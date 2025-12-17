Mit mehreren Vorlagen zu beim Neubau des Kindergartens „Neubrunner Spatzen“ angefallenen überplanmäßigen Kosten musste sich der Gemeinderat zur letzten Sitzung des Jahres jüngst im Bürgerhaus beschäftigen. Die gute Nachricht vorab: Der fertig gestellte Neubau insgesamt liegt weiter im Großen und Ganzen im vorgegebenen Kostenrahmen von 1,8 Millionen Euro, machte Bürgermeister Arno Schimpf eingangs deutlich. Fast alle Rechnungen seien inzwischen eingegangen und bezahlt. Und: Die zu beschließenden Kostenstellen würden allesamt aus Einsparungen beziehungsweise Nichtinanspruchnahme von Geldern aus anderen Haushaltsstellen gedeckt – ein Nachtragshaushalt müsse daher nicht aufgestellt werden.