Lange dauerten Vorbereitung und Planung für den Neubau eines Kindergartens in Neubrunn, im vergangenen Jahr dann startete der Bau, nachdem die Finanzierung gesichert war. Neben Fördermitteln des Landes war ein Griff in die eigene Kasse erforderlich. Und gab es durchaus anfänglich Zweifel im Gemeinderat über die Notwendigkeit des Projekts, am Ende ging es nur um das „Wie“ und nicht mehr um das „Ob“.