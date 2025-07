Zahlreiche Punkte standen zur jüngsten Sitzung des Gemeinderates Neubrunn zur Abarbeitung auf der Tagesordnung. Doch ehe Bürgermeister Arno Schimpf begann, begrüßte er einen Gast – Erik Beiersdorfer, seit einigen Wochen Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dolmar-Salzbrücke. „Ich möchte möglichst schnell alle Gemeinden der VG kennenlernen. Deshalb habe ich mir vorgenommen, zu Ratssitzungen zu gehen, um Probleme vor Ort zu erfahren und gemeinsam nach Lösungen zu suchen“, so Beiersdorfer. Er versicherte, dass er trotz seines noch jugendlichen Alters in den ersten Wochen seiner Tätigkeit viel Freude an dieser Aufgabe gefunden habe. „Ich bemühe mich, nicht nur verwaltungsseitig zu denken. Bürgerfreundlicher kann Verwaltungsarbeit nur werden, wenn man mit den Einwohnern der zugehörigen Kommunen ins Gespräch kommt.“