Durchaus stolz ist man im Wasunger Ortsteil Metzels auf die Kindertagesstätte „Kirschkernchen“. Und das dürfen die Metzelser auch sein – gibt es doch die Einrichtung, in der derzeit Kinder aus dem Ort sowie aus Wasungen und Mehmels betreut werden, schon seit vielen Jahren. Die Kita ist beliebt bei Nachwuchs und Eltern gleichermaßen, das hier gelebte Konzept funktioniert offensichtlich und stellt alle zufrieden. Und: Von mangelnder Auslastung keine Spur. „Wir dürfen bis zu 30 Kinder laut Betriebserlaubnis aufnehmen, derzeit haben wir 26“, sagt Kita-Leiterin Yvonne Burkhardt. Und so wird es auch beim Blick aufs nächste Jahr weitergehen. Bei den „Kirschkernchen“ sind sechs Erzieherinnen und eine technische Kraft tätig.