Musik, Gewusel und viel Spaß – so lässt sich das Kindersommerfest in der Alten Försterei am Wetzlarer Platz in Ilmenau am Samstagnachmittag wohl am besten beschreiben. Die Veranstalter der Feier – der Förderverein des Ilmenauer Kindergarten Stephanie – hatten sich allerlei für die kleinen Besucher einfallen lassen: Von Zuckerwatte über Seifenblasen, Kindertattoos, Dosenwerfen, und Glücksrad war alles dabei. Auch Speisen und Getränke durften nicht fehlen. Wenngleich die Veranstaltung vom Kindergartenförderverein auf die Beine gestellt wurde, so waren alle Kinder zum Sommerfest willkommen.