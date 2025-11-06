Man kann es Zusammenarbeit nennen oder Kooperation; für manchen reicht das schlichte Wort Nachbarschaft. Die Kindertagesstätte „Kleine Wiese“ in Merkers hat für ihr neues Projekt alle Antennen ausgefahren, und diese Vorrichtungen dienen bekanntlich zum Senden und zum Empfangen: Unter dem Motto „Merkers – wir sind hier, wer noch?“ wenden sich Kinder und Erzieher an die Dorföffentlichkeit. Die Akteure wollen gemeinsam den Heimatort entdecken und näher kennenlernen. Sie wünschen sich den Kontakt zu den Menschen, die dort leben und arbeiten (oder gearbeitet haben – Stichwort Kali, ohne das es nicht abgehen wird). Anhand von persönlicher Geschichte, Berufsalltag und Erlebnissen wollen sie den Besonderheiten ihres Dorfes nachspüren. Und da die Einrichtung „Kleine Wiese“ heißt und in der Straße „An der Kleinen Wiese“ liegt (beides rührt von einem Flurnamen her), sind die ersten Maschen des Netzwerks schon gestrickt.