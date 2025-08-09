Die Kita „Krabschennest“ in Langewiesen feiert ihr 25-jähriges Bestehen mit einer bunten Festwoche vom 15. bis 19. September. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, denn das Kita-Team möchte den Kindern, Eltern und Unterstützern ein unvergessliches Erlebnis bieten. Den Auftakt bildet ein Sportfest auf dem ehemaligen Fußballplatz – ganz im Sinne des bewegungsfreundlichen Konzepts der Einrichtung. Bewegung steht auch bei der Schnipseljagd am Mittwoch im Mittelpunkt, bei der die Kinder spielerisch auf Entdeckungstour gehen. Ein kreatives Highlight erwartet die Kinder beim Basteln der Kita-Maskottchens, den „Krabschen“, die beim großen Umzug am Donnerstag stolz durch Langewiesen getragen werden. Der krönende Abschluss der Festwoche ist das Sommerfest am Freitag im Garten der Kita. Mit Clownerie, Kinderschminken, Schatzsuche, Tombola und vielen Überraschungen wird für Spiel, Spaß und gute Laune gesorgt. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Das Team des Krabschennests bedankt sich bei allen Unterstützern.