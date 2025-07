Mit dem Kindergarten am Standort Am Sportplatz 6 verbindet sich für viele Dillstädter ein behütetes Hineinwachsen ins Leben. In diesem Jahr besteht die Einrichtung 45 Jahre. Viele Jahrgänge einstiger Insassen sind erwachsen geworden, haben ihrerseits Kinder und Enkelkinder. Geblieben ist der Stolz der Dillstädter auf ihren Kindergarten, der seit 2005 den Namen „Wichtelland“ (Bezug nehmend auf das Naturdenkmal Wichtelsteine) trägt. Da war es eine gute Idee von der Kita-Leitung, eine Woche lang mit verschiedenen Aktionen an den Erstbezug des Hauses vor 45 Jahren zu erinnern sowie sich bei der Gemeinde und vielen weiteren Unterstützern der Einrichtung zu bedanken.