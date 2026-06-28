Kita Howete-Knirpse Sommerfest begeistert in Kleinschmalkalden

Feuerwehr stärkt die Kita

Auch für Essen und Getränke war gesorgt. Die Feuerwehr Kleinschmalkalden verkaufte Bratwürste und Kaltgetränke – und gab die Hälfte der Einnahmen an die Kita weiter. Das Team der Einrichtung und die Kinder bedankten sich ausdrücklich für diese Unterstützung. Der Elternbeirat sorgte ebenfalls für ein reiches Angebot. Ein Kuchenbasar und viele selbstgemachte Salate erweiterten die Auswahl. Die Erlöse kommen regelmäßig den Kindern zugute und helfen, Projekte und Anschaffungen zu finanzieren.