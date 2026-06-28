Kita Howete-Knirpse Sommerfest begeistert in Kleinschmalkalden

Die Kita Howete-Knirpse feiert mit Kindern, Familien und Helfern ein Fest voller Ideen, Genuss und Gemeinschaft – trotz großer Hitze.
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Zum Auftakt zeigten die Kinder, was sie vorbereitet hatten. Mit dem Lied „Wenn es Luftballons regnet“, einem Tanz zum Regenbogenlied und mehreren Gedichten nahmen sie das Thema auf und rissen die Zuschauer mit. Auch die Jüngsten standen im Mittelpunkt: Sie spielten gemeinsam mit ihren Erziehern das Stück „Zilly Billy und Willi“.
Besondere Aufmerksamkeit galt vier Kindern: Heidi, Pino, Samu und Lia stehen kurz vor ihrem nächsten Schritt. Sie trugen ein Gedicht vor und erhielten viel Applaus. Die offizielle Verabschiedung folgt später beim Zuckertütenfest.
Nach dem Bühnenprogramm verwandelte sich das Gelände in eine Mitmachwelt, informiert Kitaleiterin Juliane Hauck. Familien liefen von Station zu Station, fädelten Perlen, bemalten Steine und Styroporfiguren oder suchten im Sandkasten nach kleinen Schätzen. Das Kinderschminken sorgte für viele leuchtende Gesichter.
Ein Stand verband Spiel mit Wissen. Katja Riske bot gemeinsam mit der IKK an, Energy Balls herzustellen. Die Kinder erfuhren dabei, was gesunde Ernährung bedeutet. Die Aktion gehört zu einem laufenden Gesundheitsprojekt der Kita mit der Krankenkasse.
Auch für Essen und Getränke war gesorgt. Die Feuerwehr Kleinschmalkalden verkaufte Bratwürste und Kaltgetränke – und gab die Hälfte der Einnahmen an die Kita weiter. Das Team der Einrichtung und die Kinder bedankten sich ausdrücklich für diese Unterstützung. Der Elternbeirat sorgte ebenfalls für ein reiches Angebot. Ein Kuchenbasar und viele selbstgemachte Salate erweiterten die Auswahl. Die Erlöse kommen regelmäßig den Kindern zugute und helfen, Projekte und Anschaffungen zu finanzieren.
Trotz großer Hitze hielt die gute Stimmung an. Schattenplätze boten Rückzug, ein Wassersprenger brachte Abkühlung – und machte viele Kinder sichtbar glücklich. Das Fest endete als gemeinsames Erlebnis, getragen von Einsatz, Ideen und Zusammenhalt.