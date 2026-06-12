Eigentlich ist es eine gute Nachricht: In Thüringen kriegt die Koalition in einer strittigen Frage einen Reform-Kompromiss hin. Sogar mit der linken Opposition, die ja stets ein bisschen mitregiert. Das war’s aber schon mit Lob für den Beschluss, nun auch das drittletzte Kindergartenjahr in Thüringen gebührenfrei anzubieten. Während so wenige Kinder geboren werden wie nie, während deshalb viele Dutzend Kitas in den nächsten Jahren schrumpfen oder vor dem Aus stehen und während noch in den letzten Ecken des Landeshaushalts nach Einsparmöglichkeiten gesucht wird – während also richtig viel in unseren Nachwuchs investiert werden müsste, erspart der Freistaat lieber tausenden von Eltern, die ihn sich eigentlich leisten könnten, den Kindergartenbeitrag.