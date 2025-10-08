Die Kindergärten „Auenknirpse“ und „Tausendfüßler“ – beide in Trägerschaft des Thepra Landesverbandes Thüringen – fusionieren zum 1. September 2026 zu einer Einrichtung. Neuer gemeinsamer Standort wird das Gebäude der „Tausendfüßler“ in der Auenstraße sein. Das Gebäude der bisherigen Integrativen Kindertagesstätte „Auenknirpse“ in der Würzburger Straße am Aue-Stadion wird indes geschlossen. Das beschloss der Suhler Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit Stimmenthaltungen vornehmlich aus den Reihen der AfD/BfS und CDU-Fraktion.