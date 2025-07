In jedem Somer ist es eine schöne Tradition, dass die Kinder des Kindergartens „Hasenland“ in Frauenwald einen Ausflug ins Café Lenkgrund unternehmen, um sich dort ein zünftiges Eis schmecken zu lassen. Vor Wochenfrist war es wieder nun so weit und die Auflage von 2025 stand an, wie die Leiterin des Kindergartens, Isabel Keßler-Jeschke, berichtet. Dieses Eisessen im Lenkgrund ist für die Kinder in jedem Jahr ein echter Höhepunkt im Kindergarten-Alltag. Und auch diesmal wieder machten die familiäre Atmosphäre dort, die freundliche Bedienung und das idyllische Ambiente im Grünen den Besuch zu einem unvergesslichen Sommertag.