„Wir freuen uns, dass es mit dem Wetter doch noch geklappt hat. Ein bisschen Sonnenschein für die Kita Sonnenschein“, sagt die Leiterin, Sandra Krzyzanowski, am Freitagnachmittag und lacht. Am Vormittag waren noch dunkle Wolken über Gehren hinweg gezogen. Doch um 15 Uhr zur Eröffnung des Familienfestes erinnert sich die Sonne an ihren Auftrag.