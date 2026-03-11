Im Hauptausschuss des Stadtrates steht am Donnerstag (öffentliche Sitzung um 16 Uhr im Rathaus) ein brisanter Beschluss auf der Tagesordnung: Es geht um einen Aufnahmestopp für die städtischen Kindereinrichtungen „Hüttengrund“ und „Zwergenland“ ab April 2026. Zugleich soll die Bedarfsplanung angepasst werden und bis zum 31. August der Stadtrat eine Bewertungsgrundlage für das weitere Vorgehen bei den Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft bekommen.