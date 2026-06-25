Kita-Betreuung: Drittes Kindergartenjahr wird in Thüringen beitragsfrei

Erfurt (dpa/th) - Thüringen bekommt ein drittes beitragsfreies Kindergartenjahr. Eltern können ihre Sprösslinge von Sommer 2027 an insgesamt drei Jahre vor der Schuleinführung ohne die Zahlung von Gebühren betreuen lassen. Die gesetzlichen Voraussetzungen dafür wurden vom Landtag mit den Stimmen von CDU, BSW, SPD und Linke in Erfurt beschlossen. Die AfD-Fraktion enthielt sich bei der Abstimmung. Das dritte beitragsfreie Kindergartenjahr kostet jährlich etwa 28 Millionen Euro, die das Land den Kommunen ersetzt.