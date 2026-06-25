Kita-Betreuung: Drittes Kindergartenjahr wird in Thüringen beitragsfrei

Die vom Landtag beschlossenen Änderungen im Kindergartengesetz sehen auch finanzielle Hilfen für kleine Einrichtungen mit weniger als 51 Kindern sowie ein Landesprogramm für Strukturanpassungen vor. Das Land reagiert damit darauf, dass immer weniger Kinder im Freistaat geboren werden. Vor allem in kleineren Städten und ländlichen Regionen steht die Existenz von Kindergärten dadurch auf der Kippe. Gesetzlich verankert wurde zudem ein Anspruch von Mädchen und Jungen auf sprachliche Förderung.