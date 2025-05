In Suhl soll die Betreuung von Kindern mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen – kurz die integrative Förderung – offenbar an weniger Kindereinrichtungen als bisher konzentriert werden. Diesen Schluss legen Entwicklungen nahe, die in den Kindereinrichtungen Auenknipse und nun auch Heiligenland Eltern und Mitarbeiter in höchstem Maße verunsichern.