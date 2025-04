Zum ersten Mal betritt Roberto De Lapuente, Autor und Verleger von „Westend“ und „FiftyFifty“, am Mittwoch Weitersrodaer Schlossboden. Er kommt aus Frankfurt, muss nach Berlin, schlägt den Bogen zum Ort, in dem er gedanklich von Dezember 2024 bis Januar 2025 lebte – gemeinsam mit Schlossbesitzer Florian Kirner. Das Schloss ist Schauplatz des zweiten Buches von Florian Kirner. Titel: Freies Land. Untertitel: Prinz Chaos, die Thüringer und ein Schloss. Roberto De Lapuente stand als Lektor zur Seite, wurde zum Kritiker, zum Mentor, zum Geburtshelfer. In verteilten Rollen hätten sie gearbeitet, erzählt er.