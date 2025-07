Kirmeszeit in Neuhaus: Erst feiert Igelshieb, dann Piesau

Dem geselligen Vormittagsbeisammensein schließt sich um 12 Uhr das für Piesau typische Mittagessen mit Detscher und Ripple an. Und apropos Essen: Neben ihrer Spezialität bieten die Piesner an allen drei Tagen noch allerhand andere Speisen von der Bratwurst über Fischbrötchen bis hin zu Crêpes an – Süßes und Flüssiges gibt’s selbstverständlich auch.

Countrytime am Samstag

Neu in diesem Jahr am Kirmessamstag? Ab dem Nachmittag wird nicht mehr nur „60 … 70 … 80 … 90 … Kirmes!“ gerufen, sondern passend zum restlichen Motto des Tages auch noch „Howdy“ und „Yiehaa“. Denn ab 14 Uhr kommen zunächst die kleinen Kirmesbesucher auf dem Dorfplatz beim Kinderspielnachmittag als Cowboys und Cowgirls auf ihre Kosten und am Abend dann die großen Festgäste. Schließlich steht– nachdem die um 17.30 Uhr beginnenden Kirmesgames vorüber sind – ein Countryabend mit der „Ringo Fischer Band“ auf dem Programm. Ab 20 Uhr soll’s losgehen.

Volkstümlicher geht’s dann am dritten und zugleich letzten Kirmestag zu. Erst spielen die „Rehbachtaler“ beim Ständerle durch den Ort auf und am Nachmittag – nach dem Frühschoppen ab 10 Uhr und dem Mittag mit Detscher und Ripple ab 12 Uhr – ist die „Tettauer Blasmusik“ mit einem Platzkonzert auf dem Festgelände auf dem Dorfplatz an der Reihe. Bevor sich die Kirmes in Piesau dann allmählich ihrem Ende entgegen neigt, darf natürlich eines nicht fehlen: Die legendäre Showeinlage im Rahmen des Disco- und Karaokeabends mit „Too late“ um 18 Uhr, die als letzter Programmpunkt auf dem Veranstaltungsplan steht.

Zwei Wochenenden bzw. sechs Tage voller kulinarischer, musikalischer und unterhaltender Angebote stehen den Neuhäusern und Gästen aus der Region dank der Kirmesmacher aus Igelshieb und Piesau somit bevor. So ziemlich jeder dürfte damit wohl in jederlei Hinsicht gut versorgt über den Monatswechsel kommen.