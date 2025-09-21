Der krönende Höhepunkt jeder Heinrichser Kirmes ist der Umzug über den Straßenmarkt. Nach Oldieabend, Kirmestänzen am Freitag und Samstag, Gottesdienst und Frühschoppen wird hier von der Burschenschaft präsentiert, was Rang und Namen – oder sich dieses auch verspielt hat. Klar, dass manch eingebauter Gag – wie ein flotter Bier-Wettbewerb zwischendurch – nicht fehlt. Ebenso wenig befreundete Vereine der Stadt und umliegender Orte oder der Nachwuchs.