Kleine und größere Bälle, solche wie sie beim Tischtennis und auf dem Fußballrasen ins Spiel kommen, mögen die Walldorfer vom Sportverein 1921 besonders. Damit sind sie meist erfolgreich oder trainieren zumindest dafür, um es zu werden. Dann gibt es aber alle zwei Jahre noch so eine Sache, für die alle Mitglieder und Sportler gern Freizeit opfern, damit am Ende alles rund läuft: Die Kirmes in Walldorf. In diesem Jahr wird das Fest erneut vom Sportverein ausgerichtet und der hat dieses Mal eine Neuerung im Programm: Kirmesspiele. Auf die Idee kam der Meininger Maximilian Schramm, der bereits zweimal das Kirmesturnier im Volkshaus veranstaltet hat. Sein Konzept war beide Male einfach: Kirmesgesellschaften zeigen ihre Tänze, die besten werden prämiert und von den Siegprämien reichen sie eine Spende an einen Verein ihrer Wahl weiter. Feiern, Spaß haben und Gutes tun – das funktionierte bisher bestens, zieht Maximilian Schramm Zwischenbilanz.