Wenn im Landkreis die Kirmessaison beginnt – und das tut sie schon im Juni – dann ist das weit mehr als nur ein Festwochenende. Kirmes bedeutet Heimat, bedeutet Gemeinschaft und Zusammenhalt. Sie lebt von Traditionen und behütet Bräuche, die kaum jemand einmal aufgeschrieben hat. Sie steht für kulturelle Identität, bringt ganze Dörfer zusammen – Jung und Alt, Familien, Freunde und Nachbarn. Seit Generationen wird im Hildburghäuser Land gemeinsam vorbereitet, gefeiert, getanzt und Tradition gelebt. Den Auftakt macht in diesem Jahr wieder die große Zeltkirmes in Westhausen am vorletzten Juni-Wochenende – und damit beginnt eine Zeit, auf die sich viele Menschen im Landkreis jedes Jahr freuen.