Alljährlich stellt sich lange vor der Kirmes bei den Mädchen und Burschen die Frage: Werden sich genügend Pärchen zusammenfinden? Und wer führt wen zum Kirmesplan? Die Frage nach der Anzahl der Pärchen ist insofern von Bedeutung, weil es Milzer sein müssen, wie ein Vater zweier Kirmesmädchen erklärte. Haben sich Pärchen gefunden, so ist es für die Jungs noch nicht erledigt, denn es muss noch der Gang zu den Eltern der Kirmesmädchen erfolgen, um um deren Hand anzuhalten. Da wird schon mal kräftig auf die Kirmes angestoßen.