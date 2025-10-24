Zur zehnten Punkterunde steigt unser „Match der Woche“ im Weihbachgrund in Veilsdorf. Hier stehen sich die Elektrokeramiker und die SG Goßmannsrod im Derby gegenüber. Und Kirmes ist auch noch in Veilsdorf. In der gemeinsamen Kreisoberliga-Statistik führt Goßmannsrod mit 8:7 Siegen bei weiteren vier Unentschieden. Bei den jüngsten vier Begegnungen in Veilsdorf gab es für die Elektrokeramiker zehn Punkte und kein einziges Gegentor. Dies war aber auch schon ganz anders. Beispiele gefällig? Im Juni 2019 gab es eine 3:7-Schlappe, zwei Jahre zuvor ein torreiches 4:4-Unentschieden. Wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen, gab es eigentlich schon sämtliche Ergebnisse. Auch ein 0:0 war dabei – genau vor einem Jahr an gleicher Stelle.