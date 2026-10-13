Ausgerechnet zur Kirmes in Sachsenbrunn empfingen die im Aufwind befindlichen Falken die Überraschungsmannschaft des diesjährigen Spieljahres, die SG Hainaer SV. Doch zunächst wurde erst mal des verstorbenen Sportfreundes, dem einstigen Torwart Jens Luther, gedacht. Dabei entwickelte sich ohne großes Abtasten ein flottes, intensives Match der Kreisoberliga Südthüringen, welches aber recht chancenarm blieb.