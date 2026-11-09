Sie sind stolz auf ihre jungen Leute, die Oberstädter. Und das zu Recht. Führen die Jugendlichen doch das fort, was schon die Älteren von ihnen einst veranstalteten – eine zünftige Kirmes. Und leisten mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag, dass die dörflichen Traditionen nicht verloren gehen. Selbst die Kleinsten sind schon mit von der Partie, auch wenn einige von ihnen noch in den Kindergarten gehen.