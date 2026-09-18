Der Riesenbaum, den die Kirmesmädels und -burschen aus dem Wald geholt hatten, grüßt seit Donnerstagabend die Kirmesgäste. Mit Musik und Umzug durchs Dorf rückte der Tross wieder traditionsgemäß an. Dann wurde das 17 Meter lange Teil in die Höhe gehievt – doch das ist nicht ohne. Mit Stangen, Seilen und Muskelkraft wurde auch dieses Jahr das Schwergewicht nach oben gestemmt. Manch ein Ort lässt das aus Sicherheitsgründen inzwischen per Kran besorgen oder verzichtet gar auf das waghalsige Abenteuer.