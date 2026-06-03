Wenn im Landkreis die Kirmessaison beginnt – und das tut sie schon im Juni – dann ist das weit mehr als nur ein Festwochenende. Kirmes bedeutet Heimat. Gemeinschaft. Zusammenhalt. Sie bringt ganze Dörfer zusammen – Jung und Alt, Familien, Freunde und Nachbarn. Seit Generationen wird gemeinsam vorbereitet, gefeiert, getanzt und Tradition gelebt.Den Auftakt macht in diesem Jahr wieder die große Zeltkirmes in Westhausen am vorletzten Juni-Wochenende – und damit beginnt eine Zeit, auf die sich viele Menschen im Landkreis jedes Jahr freuen.